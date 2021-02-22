‘BENİ EN İYİ İKİZ ANNELERİ ANLAR’

TRT 1’de yayınlanan ‘Fazlası Zarar’ programının sunucusu Ezgi Sertel, ikizlerinden sonra hayatının değiştiğini söyledi. 2016 yılında oyuncu Ozan Çobanoğlu ile nikah masasına oturan, bir sene önce de ikizleri Mert ve Tibet’i dünyaya getiren sunucu, “Doğumdan sonraki süreç benim için zor geçti. Hep evdeydik, annecim beni hiç yalnız bırakmadı. O anlamda güzel oldu. Çünkü anne-babasına sarılamayanlar var. Ben şanslıydım ailem ve eşim hep yanımdaydı” dedi. İkiz annesi olmanın yorucu ve özel bir şey olduğundan da bahseden Sertel, çocuklarıyla vakit geçirmek için her saniyeyi değerlendirdiğini anlatarak, “Beni en iyi ikiz anneleri anlar” diye konuştu.