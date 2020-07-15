Koronavirüs günlerinden sonra tüm dünyayı kasıp kavuran ağaca sarılma modasının yurdumuzdaki öncülerinden biri de Belgin Aksoy... İş insanı, bu hareketin iyileştirici gücünden bahsederek “Benzersiz bir deneyim” dedi. Vücudun negatif yükünün boşaltılmasına katkı sağlayan eylem için Aksoy, “Birbirimize sarılamadığımız şu günlerde en az beş dakika bir ağaca sarılmayı denemenizi öneririm” tavsiyesinde bulundu.