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15.07.2020 - 07:00 |

‘Benzersiz bir deneyim’

Koronavirüs günlerinden sonra tüm dünyayı kasıp kavuran ağaca sarılma modasının yurdumuzdaki öncülerinden biri de Belgin Aksoy...

‘Benzersiz bir deneyim’
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Koronavirüs günlerinden sonra tüm dünyayı kasıp kavuran ağaca sarılma modasının yurdumuzdaki öncülerinden biri de Belgin Aksoy... İş insanı, bu hareketin iyileştirici gücünden bahsederek “Benzersiz bir deneyim” dedi. Vücudun negatif yükünün boşaltılmasına katkı sağlayan eylem için Aksoy, “Birbirimize sarılamadığımız şu günlerde en az beş dakika bir ağaca sarılmayı denemenizi öneririm” tavsiyesinde bulundu.

Eda Taşpınar'dan 90 yaşındaki anneannesine teşekkürSosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla beğeni toplayan Eda Taşpınar, Instagram hesabından 90 yaşındaki anneannesinin videosunu paylaştı. Anneannesinin enerji dolu videosu kısa sürede beğeni topladı.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

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