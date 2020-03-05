Gülben Ergen, kocası tarafından katledilen Emine Bulut cinayetine ilişkin sosyal medyada yaptığı paylaşımda eski eşi sunucu Erhan Çelik’e hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada beraat etti. Şarkıcı, “Namus cinayeti işleyenlere, yazdım, bundan başkaca pay çıkaramaz. Benim böyle bir konuyla buraya getirilmiş olmam bile bir mağduriyettir, suçsuzum ve beraatimi isterim” diyerek, gözyaşı döktü.