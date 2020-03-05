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05.03.2020 - 07:00 | | ELİF ALTIN

Beraat etti

Gülben Ergen, kocası tarafından katledilen Emine Bulut cinayetine ilişkin sosyal medyada yaptığı paylaşımda eski eşi sunucu Erhan Çelik’e hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada beraat etti.

Beraat etti

Gülben Ergen, kocası tarafından katledilen Emine Bulut cinayetine ilişkin sosyal medyada yaptığı paylaşımda eski eşi sunucu Erhan Çelik’e hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada beraat etti. Şarkıcı, “Namus cinayeti işleyenlere, yazdım, bundan başkaca pay çıkaramaz. Benim böyle bir konuyla buraya getirilmiş olmam bile bir mağduriyettir, suçsuzum ve beraatimi isterim” diyerek, gözyaşı döktü.

Magazin Haberleri Bülteni (4 Mart 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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