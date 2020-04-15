MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Berkay, açıkhava konseriyle anıları canlandıracak
15.04.2020 - 07:29 |

Berkay, açıkhava konseriyle anıları canlandıracak

Poll Production ve Demirören Medya iş birliğiyle yayınlanan ‘Evde Kal’ konserlerinin konuğu Berkay olacak. Genç şarkıcı, yazın gerçekleşen Harbiye Açıkhava konseri yayınından önce canlı olarak müzik severlere seslenecek.

Berkay, açıkhava konseriyle anıları canlandıracak

Demirören Medya’nın ‘#EvdeKalMüzikleKal’ konsepti, Poll Production ile yapılan iş birliği sonrası Youtube kanalında konser yayınıyla devam ediyor. Türkiye’nin ünlü müzisyenleri, yazın verdikleri konserler ve öncesinde yaptıkları canlı yayınlarla hayranlarının evlerine geliyor.

 Berkay, 15 Nisan akşamı 21.30’da canlı yayında hayranlarıyla buluşacak. 2019 yazında İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava sahnesinde gerçekleşen ve 13 kişilik orkestrasının kendisine eşlik ettiği konseri ilk kez hayranlarıyla paylaşacak. Berkay, hayranlarından gelecek soruları da canlı yayında cevaplayacak.

Yayın ve konser https://www.youtube.com/user/PollProductionWeb/featured adresinden izlenebilecek.

Berkay’ın ardından önümüzdeki günlerde Muazzez Ersoy & Kutsi, Ümit Besen & Cengiz Kurtoğlu, Hakan Altun, Halil Sezai& Kibariye, Merve Özbey & Fettah Can, Yıldız Tilbe, Hande Yener, Cengiz Kurtoğlu & Hakan Altun, Murat Dalkılıç, Serkan Kaya, Deniz Seki & Rafet El Roman, Mustafa Keser & Muazzez Abacı konserleri ve canlı yayınları ile organizasyon devam edecek.

 

Yasmin Erbil'in 'karantina' dansıSalgın nedeniyle kendisini evde karantinaya alan Yasmin Erbil, gün içerisinde neler yaptığını gözler önüne sermeye devam ediyor.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Lahmacun yaptı

Lahmacun yaptı

‘Kutup Yıldızı’m’

‘Kutup Yıldızı’m’

‘Kalbimin sesini dinledim’

‘Kalbimin sesini dinledim’

Gönül elçisi oldu

Gönül elçisi oldu

Sıradaki Haber