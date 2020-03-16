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16.03.2020 - 15:43 |

Berru Tural baygınlık geçirdi

Şarkıcı Berru Tural, Çatalca'da yurt dışından gelen iki dansçısıyla çektiği 'Hiç İyi Değilim'in klibinde, soğuk algınlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldı.

Berru Tural baygınlık geçirdi

Sabahın erken saatlerinde başlayan çekimler havanın soğuk olmasından dolayı bir ara ertelendi. Dansçıların üzerindeki kıyafetlerin ince olması ve şarkıcının üşümesinin ardından, ekip dayanamayarak baygınlık geçirdi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılan dansçılar ve Tural, serum takviyesiyle kısa sürede eski sağlığına kavuştu.

Berru Tural baygınlık geçirdi

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