Beşinci etap başlıyor

Footgolf Gençlik ve Spor Derneği’nin (FGSD) düzenlendiği 2020 Footgolf Tour beşinci etap, 12-15 Kasım arasında Kemer Country Golf Club sahasında oynanacak. Ford Otosan’ın Ford Şahsuvaroğlu ile ana sponsor olacağı etkinliğe, Maçkolik ve Braun Türkiye de destek verecek. FGSD 2020 Footgolf Tour, aralık ayında Antalya’da yapılacak altıncı etapla son bulacak.