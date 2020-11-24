Billy Barratt kimdir? Emmy Ödüllü Billy Barratt kaç yaşında?

Billy Barratt, Londra'da doğdu ve TV dizilerindeki projelerle ekrana gelmeye başladı. To Dream filmiyle ilk sinema deneyimi yaşayan Barratt, Responsible Child adlı filmdeki performansıyla da 48. Emmy Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu seçildi. Minik ismin annesi ise yine show dünyasından tanınan Carolyn Owlett'dir.

BİLLY BARRATT KİMDİR?

Barratt, Brixton, Londra'da Haziran 2007 tarihinde dünyaya geldi. Billy Ace Barratt tam adına sahip küçük oyuncunun annesi ise Annesi İngiliz grubu The 411'in eski bir üyesi olan aktris ve sunucu Carolyn Owlett'dir.

Televizyon rollerinde oyunculuk yapmaya başlayan Billy Barratt, ilk sinema deneyimini 2016 yılında vizyona giren To Dream'de yaptı. İlk uzun metrajlı filmini 2018 yapımı Mary Poppins Returns filmiyle hayata geçirdi ve burada bir sokak çocuğunu oynadı. 2019'da, ise Responsible Child ile yeniden sevenleri karşısına çıktı.