Bir Annenin Günahı 2. yeni bölüm fragmanı yayımlandı! Bir Annenin Günahı 1. bölüm izle

Bir Annenin Günahı dizisinin başrollerinde Özge Özberk ve Musa Uzunlar gibi isimler yer alıyor. Her hafta Kanal D'de cumartesi akşamları izleyiciyle buluşacak olan Bir Annenin Günahı konusu nedir? İlk bölümünde Suna, hayatının akışını değiştirecek olaylarla yüz yüze gelir. Sadri ise Suna'nın zor durumda kalmasına neden olan isimdir. Bir Annenin Günahı 2. bölüm fragmanı haberimizde.

Bir Annenin Günahı 2. bölüm fragmanında, Suna, Sadri'yi vurur ve Sadri hastanede yaşam mücadelesi verir. Sadri'nin kızı Yağmur ise babasını kaybetme korkusuyla çırpınır. onun bu anlarda yanında olan tek isim de Yusuf'dur. Sadri yaşayacak mı?

BİR ANNENİN GÜNAHI 1. BÖLÜM ÖZETİ

Suna, Sadri'nin iflas ettiğini öğrenir. Soluğu hemen inşaat şirketinde alır. Sadri, protestolar eşliğinde şirketini ter etmektedir. Suna, bir taksi ile onu takip eder. Yapımı süren inşaat alanında ikili arasında tekrar öldürme konuşması geçer. Sadri, silahı Suna'ya verir. Suna, silahı almamaya çalıştığı sırada patlama sesi gelir. Silah ateş almıştır ve Sadri, kanlar içinde yere yığılır.

BİR ANNENİN GÜNAHI 1. BÖLÜM İZLE...

OYUNCULARI

Ekranların yeni dizisi Bir Annenin Günahı oyuncu kadrosunda; Özge Özberk, Musa Uzunlar, Mert Yazıcıoğlu, Emre Kınay, Simay Barlas, Pamir Pekin, Alihan Türkdemir, Mina Derman yer alıyor.

KONUSU

Suna, 40’lı yaşların başında, dünyalar güzeli bir kadındır. Göksu sahilinde zar zor işlettiği ufak bir balıkçı dükkanı vardır. Çocuklarıyla beraber Göksu yakınlarında, bahçe içinde bir gecekonduda yaşar. Dişinden tırnağından arttırarak bir yandan çocuklarını okutmuş bir yandan da başlarını sokabilecekleri bir evleri olsun diye ev kooperatifine girmiştir. Hayattaki en büyük dayanağı büyük oğlu Yusuf’tur.

Yusuf, yirmili yaşlarının başında, yakışıklı ve akıllı, oldukça da muzip bir çocuktur. Yusuf ailesini her şeyin üstünde tutan, derslerinde başarılı, kardeşleriyle ilgilenen, tüm fakirliğe rağmen halden anlayan, yaşına göre olgun, yani “gerçek hayatın” farkında olan biridir. Yalnız başına onlara hem analık hem babalık etmiş anasını her şeyden sakınır. Annesi onu okutmuş, üniversite son sınıfa kadar getirmiştir.

Suna’nın kafasında güzel günler yakındır. Ev bitince, Yusuf da mezun olup avukat çıkınca, her şey yoluna girecektir. Yıllardır soluksuz çalışan Suna, balıkçı dükkanını kapatıp, evde yalnızca çocukları için yemek pişirecektir. Hatta Yusuf hayırlısıyla bir gün evlenince, Suna da torunlarını sevecektir.