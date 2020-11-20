'Bir Annenin Günahı' başlıyor

Yapımını Limon Yapım, yapımcılığını Hayri Aslan’ın üstlendiği dram türündeki 'Bir Annenin Günahı' dizisinin başrollerini; Özge Özberk, Musa Uzunlar, Mert Yazıcıoğlu, Emre Kınay, Simay Barlas ve Pamir Pekin paylaşıyor.

Yönetmenliğini Filiz Gülmez Pakman’ın yaptığı dizinin oyuncu kadrosunda; Nefise Karatay, Gökçe Özyol, Onuryay Evrentan, Alihan Türkdemir, Emir Çiçek, Ümmü Putgül, Ayça İnci, İsmail Düvenci, Hamit Demir, Hüseyin Turunç, Mina Derman, Deniz Ertürk ve Esra Gönen de yer alıyor.

Senaryosunu Özlem Atasoy ve Yeşim Aslan’ın yazdığı 'Bir Annenin Günahı’nın kısa hikayesi şöyle:

"Suna, 40’lı yaşların güzel bir kadındır. Göksu sahilinde ufak bir balıkçı dükkanı vardır. Çocuklarıyla bir gecekonduda yaşamaktadır. Bir ev kooperatifine girmiştir. Hayattaki en büyük dayanağı büyük oğlu Yusuf’tur. 20'li yaşlarının başındaki Yusuf, ailesini her şeyin üstünde tutan, derslerinde başarılı, tüm fakirliğe rağmen halden anlayan biridir. Annesi onu okutmuş, üniversite son sınıfa kadar getirmiştir. Suna’nın kafasında güzel günler yakındır. Ev bitince, Yusuf da mezun olup avukat çıkınca, her şey yoluna girecektir. Ama Suna, kurduğu bu güzel hayallere koşarken, kaderin ona takacağı çelmeden habersizdir."

'Bir Annenin Günahı', ilk bölümü ile 21 Kasım Cumartesi akşamı saat 20.00’de Kanal D’de.