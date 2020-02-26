'Bir Türk Masalı' filmi ekibine anlamlı ödül'

Kaybolmaya yüz tutmuş masallarımızın yok olmasına izin vermemesi nedeniyle verilen ödül sonrası kısa bir konuşma yapan Toprak Sergen, "Filmin vizyona gireceği tarih için kalbimden geçen ‪23 Nisan'dı. 1920'de temellerini attığımız Cumhuriyet’in 100'üncü yılında filmin vizyonda olması benim için çok değerli. Yolumuz açık olsun" dedi.

Haluk Levent, çocuk oyuncu Efe Parlar, Behzat Gerçeker, radyo programcısı Cem Aslan gibi mesleğinde öne çıkan iş ve sanat dünyasından isimlerin katıldığı gecenin onur konukları İzzet Günay ve Suna Selen, davetlilerle bol bol fotoğraf çektirdi