Biran Damla Yılmaz'dan Engin Akyürek'e: Ara beni

Türkiye’de en beğendiği erkek oyuncunun kim olduğu sorusuna, "Engin Akyürek" yanıtını veren Biran Damla Yılmaz, kendisini tanımayı ve bir projede partner olmayı çok istediğini belirtti.

Senaryo yazan Biran Damla, dram türünde yazdığı hikayesinde başrolün oyunculuğuna övgüler yağdırdığı Engin Akyürek olmasını istediğini söyledi. Ünlü oyuncuya ulaşmak istediğini de belirten Yılmaz, Akyürek'e seslenmeyi de ihmal etmedi.