03.06.2020 - 11:30 |
Biran Damla Yılmaz'dan Engin Akyürek'e: Ara beni
Geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından canlı yayın yapan oyuncu Biran Damla Yılmaz, Türkiye’de en beğendiği erkek oyuncunun Engin Akyürek olduğunu ve kendisiyle partner olmak istediğini söyledi.
Türkiye’de en beğendiği erkek oyuncunun kim olduğu sorusuna, "Engin Akyürek" yanıtını veren Biran Damla Yılmaz, kendisini tanımayı ve bir projede partner olmayı çok istediğini belirtti.
Senaryo yazan Biran Damla, dram türünde yazdığı hikayesinde başrolün oyunculuğuna övgüler yağdırdığı Engin Akyürek olmasını istediğini söyledi. Ünlü oyuncuya ulaşmak istediğini de belirten Yılmaz, Akyürek'e seslenmeyi de ihmal etmedi.