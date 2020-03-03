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03.03.2020 - 17:39 |

Birol Güven'den 'Dijital Esaret'

Yapımcılığını ve senaristliğini Birol Güven’in üstlendiği, yönetmenliğini Emre Kavuk’un yaptığı, 'Mandıra Filozofu’nun çekildiği koyda çekilen 'Dijital Esaret' filmi, 10 Nisan’da vizyonda olacak.

Birol Güven'den 'Dijital Esaret'

'Mandıra Filozofu' filmiyle dikkat çeken Bodrum Çökertme’de özel olarak hazırlanan platoda çekilen 'Dijital Esaret' filmi; farklı hikayesi ve sinemaseverlere yaşatacağı farklı deneyimlerle olduğu kadar doğal güzellikleri yansıtan görüntüleriyle de adından söz ettireceğe benziyor.

Film; internetsiz nefes bile alamadıklarını söyleyen gençlerin, işledikleri suçlardan dolayı gönderildikleri sıra dışı bir cezaevinde yaşadıklarını anlatıyor.

Rasim Öztekin’in başrolde yer aldığı 'Dijital Esaret'in kadrosunda; Özgün Çoban, Kaan Sevi, Simay Barlas, Yeşim Alıç, Zümra Atalay, Ufuk Meriç, Özlem Mahmutoğlu, Ümit Ünker, Birce İrem İliçan, Eray Ertüren, Elif İşçi, Merve Sevin, Arda Adil Görgen, Doğa Konakoğlu, Burçin Serdar, Ecem Atalay, Onur Alp Demir, Ozan Bozbura, Baran Taylan Yolalan ve Berrak Kuyucuoğlu yer alıyor.

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