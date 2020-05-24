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24.05.2020 - 19:52 |

Bizim Aile filmi ne zaman kaç yılında çekildi? - Bizim Aile filmi başrol oyuncuları kimler?

1975 Yılında çekilen Bizim Aile filmi, Türki sinemasının unutulmaz filmi haline geldi. Aile sıcaklığını tam anlamıyla hissettiren Bizim Aile filminde usta isimler yer aldı. Peki yıllar geçmesine rağmen hala büyük bir keyifle izlenen Bizim Aile filmi ne zaman kaç yılında çekildi?

Bizim Aile filmi ne zaman kaç yılında çekildi? - Bizim Aile filmi başrol oyuncuları kimler?
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BİZİM AİLE FİLMİ KONUSU NEDİR?

Yaşar Usta, üç çocuğu ile dul kalmış bir adamdır; eşinin vefatından sonraysa kimseyle evlenmemiş, çocuklarına hem annelik hem babalık yapmıştır. Yaşar Usta ile aynı mahallede yaşayan komşusu Melek Hanım da 3 çocuğu ile zamanında dul kalmış, çocuklarını yetiştirmenin tüm zorluklarına katlanmıştır. Mahalledeki komşu ise Melek ile Yaşar Usta'nın tam birbirlerine göre olduğunu düşünürler. Ne yapar eder çöpçatanlık yaparak bu iki yalnız insanı evlendirirler. Ama birbirleriye yaşamak zorunda kalan 6 kardeş o kadar da hızlı uyum sağlayamayacaktır...Bizim Aile filminin konusu, Yaşar Usta, üç çocuğu ile dul kalmış bir adamdır; eşinin vefatından sonraysa kimseyle evlenmemiş, çocuklarına hem annelik hem babalık yapmıştır. Yaşar Usta ile aynı mahallede yaşayan komşusu Melek Hanım da 3 çocuğu ile zamanında dul kalmış, çocuklarını yetiştirmenin tüm zorluklarına katlanmıştır. Mahalledeki komşu ise Melek ile Yaşar Usta'nın tam birbirlerine göre olduğunu düşünürler. Ne yapar eder çöpçatanlık yaparak bu iki yalnız insanı evlendirirler. Ama birbirleriye yaşamak zorunda kalan 6 kardeş o kadar da hızlı uyum sağlayamayacaktır...

BİZİM AİLE OYUNCULARI

Münir Özkul Yaşar

Adile Naşit Melek

Tarık Akan Ferit

Itır Esen Alev

Halit Akçatepe Halit

Ayşen Gruda Feride

Tuncay Akça Tuncay

Cengiz Nezir Ferdi

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