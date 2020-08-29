'Black Panther'in yıldızı Chadwick Boseman hayatını kaybetti

Sinemalara girdiği 2018 yılında gişe rekorları kıran 'Black Panther' filminde 'Kral T’Challa' rolüyle hafızalara kazınan Chadwick Boseman'a ilk olarak 2016 yılında kanser teşhisi konulduğu ve 4 yıldır tedavi gördüğü belirtildi.

Boseman'a ait sosyal medya hesabından ölümüne dair yapılan açıklamada, "Boseman'ın ölümünü bildiriyor olmaktan büyük acı duymaktayız. 'Black Panter' filmindeki 'Kral T’Challa'yı canlandırması hayatının onuruydu" ifadelerine yer verildi.

ABD basınına açıklamada bulunan yapımcı Nicki Fioravante, Los Angeles'te yaşayan Boseman'ın hastalığının bir süredir dörüncü seviyeye ulaştığını ve son anlarını ailesiyle beraber geçirdiği belirtti.

OSCAR'DA ÜÇ ÖDÜL

'Black Panther' filmi, 2019'daki Oscar töreninde 'En İyi Özgün Müzik', 'En İyi Kostüm Tasarımı' ve 'En İyi Yapım Tasarımı' dallarında ödül almıştı.