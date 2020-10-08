Blade Runner 2049 oyuncuları ve karakterleri kimler? Blade Runner 2049 filmi konusu nedir, nerede çekildi?

Blade Runner 2049 Bıçak Sırtı filmi için heyecan dorukta. Filmin konusu, oyuncu kadrosu ve çekildiği yer ile ilgili merak edilenleri derledik...



BLADE RUNNER 2049 FİLMİ KONUSU NEDİR?



İlk filmin olaylarının üstünden 30 yıldan fazla zaman geçmişken, Los Angeles Polis Departmanı'nda görev yapan Memur K (Ryan Gosling) insanlığı büyük kargaşaya sürükleyecek, hatta sonunu bile getirebilecek bir sırrı ortaya çıkarmıştır. Bir felaketi önleyebilmesi için eski ödül avcısı Rick Deckard'ı (Harrison Ford) bulup ondan bazı sorularına yanıt alması şarttır.



BLADE RUNNER 2049 OYUNCULARI



Ryan Gosling - Memur K



Harrison Ford - Rick Deckard



Ana de Armas - Joi



Jared Leto - Niander Wallace



Sylvia Hoeks - Luv



BLADE RUNNER 2049 NEREDE ÇEKİLDİ?



ABD'de, Kaliforniya eyaletine bağlı Los Angeles ilinde bir kent olan Burbank'da.