Bobby Dixon alışveriş turunda

Tek başına geldiği AVM'de uzun süre tur atan ve özellikle spor mağazalarında alışveriş yapan Bobby Dixon, daha sonra Markalar Sokağı'nda bulunan Zuma Restaurant'da dostları ile buluşarak yemek yedi.

Türk vatandaşlığı alarak Muhammed Bobby Dixon ismini alan sporcu, vale noktasında aracını beklerken basketbolseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.