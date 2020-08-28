28.08.2020 - 11:16 |
Bobby Dixon alışveriş turunda
Fenerbahçe Basketbol Takımı'nın Amerikan asıllı oyun kurucusu Bobby Dixon, önceki gün İstinyePark AVM'de objektiflere takıldı.
Tek başına geldiği AVM'de uzun süre tur atan ve özellikle spor mağazalarında alışveriş yapan Bobby Dixon, daha sonra Markalar Sokağı'nda bulunan Zuma Restaurant'da dostları ile buluşarak yemek yedi.
Türk vatandaşlığı alarak Muhammed Bobby Dixon ismini alan sporcu, vale noktasında aracını beklerken basketbolseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.