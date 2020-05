Boyundan muzdarip!

Karlie Kloss, ergenlik döneminde boyunun uzamasını durdurmak için her yolu denediğini söyledi. 1.88 boyundaki model, “Boyum bir anda atmadı, her zaman uzundum. Gelişimimi durdurmak için bir ara başımın üzerinde ağırlıkla geziyordum ama işe yaramamıştı” itirafıyla şaşırttı. Kloss, bu durumun yararını da şöyle anlattı: “Defilelerin kapanışında büyük bir elbiseyle yürüyebiliyorum çünkü her tasarımcı benim onu taşıyabileceğimi biliyor.”