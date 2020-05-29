MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Boyundan muzdarip!
29.05.2020 - 07:00 |

Boyundan muzdarip!

Karlie Kloss, ergenlik döneminde boyunun uzamasını durdurmak için her yolu denediğini söyledi.

Boyundan muzdarip!
ABONE OL

Karlie Kloss, ergenlik döneminde boyunun uzamasını durdurmak için her yolu denediğini söyledi. 1.88 boyundaki model, “Boyum bir anda atmadı, her zaman uzundum. Gelişimimi durdurmak için bir ara başımın üzerinde ağırlıkla geziyordum ama işe yaramamıştı” itirafıyla şaşırttı. Kloss, bu durumun yararını da şöyle anlattı: “Defilelerin kapanışında büyük bir elbiseyle yürüyebiliyorum çünkü her tasarımcı benim onu taşıyabileceğimi biliyor.”

Acun Ilıcalı'yı kızdıran iddia! "Vicdansızlar, vatan hainleri..."'Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler' çekimleri nedeniyle Dominik Cumhuriyeti'nde olan Acun Ilıcalı, katıldığı canlı yayında, "TV8'de yarışmacıların Kürtçe konuşmasına karşı" tarzında çıkan söylemlere tepki gösterdi.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Çatalca günlükleri

Çatalca günlükleri

Farklı bir proje

Farklı bir proje

‘Kenetlenmemiz çok güzel’

‘Kenetlenmemiz çok güzel’

Sabırlı eş

Sabırlı eş

Sıradaki Haber