06.02.2021 - 19:26 |
Bugün Ä°BO Show'a kimler konuk oluyor? 6 Åžubat Ä°BO Show konuklarÄ±
Her hafta olduÄŸu gibi bu hafta da birbirinden Ã¼nlÃ¼ isimleri aÄŸÄ±rlayacak olan Ä°BO Show'un konuklarÄ± merak konusu oldu. Cumartesi akÅŸamlarÄ± Ä°BO Show'u kaÃ§Ä±rmayan izleyiciler, 6 Åžubat Ä°BO Show konuklarÄ± kimler sorusuna cevap arÄ±yor. Ä°ÅŸte mÃ¼zik ÅŸÃ¶leninin yaÅŸanacaÄŸÄ± bu akÅŸama damga vuracak isimler...
Ä°brahim TatlÄ±ses yÄ±llar sonra yeniden ekranlarda. STAR TV'de baÅŸlayan Ä°BO SHOW birbirinden sÃ¼rpriz isimleri konuk ediyor ve izleyenlere mÃ¼zik ÅŸÃ¶leni yaÅŸatÄ±yor. Peki, Ä°bo Show'un bu haftaki konuklarÄ± kimler?
6 ÅžUBAT Ä°BO SHOW KONUKLARI
GÃ¼lden KarabÃ¶cek
Kamuran Akkor
AyÅŸe Mine
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Faruk TÄ±naz
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Ahmet SelÃ§uk Ä°lkan