Ä°brahim TatlÄ±ses yÄ±llar sonra yeniden ekranlarda. STAR TV'de baÅŸlayan Ä°BO SHOW birbirinden sÃ¼rpriz isimleri konuk ediyor ve izleyenlere mÃ¼zik ÅŸÃ¶leni yaÅŸatÄ±yor. Peki, Ä°bo Show'un bu haftaki konuklarÄ± kimler?

6 ÅžUBAT Ä°BO SHOW KONUKLARI

GÃ¼lden KarabÃ¶cek







Kamuran Akkor

AyÅŸe Mine

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Faruk TÄ±naz

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Ahmet SelÃ§uk Ä°lkan