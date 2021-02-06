MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerMagazin Haberleri Bugün Ä°BO Show'a kimler konuk oluyor? 6 Åžubat Ä°BO Show konuklarÄ±
06.02.2021 - 19:26 |

Bugün Ä°BO Show'a kimler konuk oluyor? 6 Åžubat Ä°BO Show konuklarÄ±

Her hafta olduÄŸu gibi bu hafta da birbirinden Ã¼nlÃ¼ isimleri aÄŸÄ±rlayacak olan Ä°BO Show'un konuklarÄ± merak konusu oldu. Cumartesi akÅŸamlarÄ± Ä°BO Show'u kaÃ§Ä±rmayan izleyiciler, 6 Åžubat Ä°BO Show konuklarÄ± kimler sorusuna cevap arÄ±yor. Ä°ÅŸte mÃ¼zik ÅŸÃ¶leninin yaÅŸanacaÄŸÄ± bu akÅŸama damga vuracak isimler...

Bugün Ä°BO Show'a kimler konuk oluyor? 6 Åžubat Ä°BO Show konuklarÄ±
ABONE OL

Ä°brahim TatlÄ±ses yÄ±llar sonra yeniden ekranlarda. STAR TV'de baÅŸlayan Ä°BO SHOW birbirinden sÃ¼rpriz isimleri konuk ediyor ve izleyenlere mÃ¼zik ÅŸÃ¶leni yaÅŸatÄ±yor. Peki, Ä°bo Show'un bu haftaki konuklarÄ± kimler?

6 ÅžUBAT Ä°BO SHOW KONUKLARI

GÃ¼lden KarabÃ¶cek

BugÃ¼n Ä°BO Showa kimler konuk oluyor 6 Åžubat Ä°BO Show konuklarÄ±


Kamuran Akkor

BugÃ¼n Ä°BO Showa kimler konuk oluyor 6 Åžubat Ä°BO Show konuklarÄ±

AyÅŸe Mine

Â

BugÃ¼n Ä°BO Showa kimler konuk oluyor 6 Åžubat Ä°BO Show konuklarÄ±

Faruk TÄ±naz

Â

BugÃ¼n Ä°BO Showa kimler konuk oluyor 6 Åžubat Ä°BO Show konuklarÄ±

Ahmet SelÃ§uk Ä°lkan

BugÃ¼n Ä°BO Showa kimler konuk oluyor 6 Åžubat Ä°BO Show konuklarÄ±

6 Åžubat 2021 Magazin Haberleri Bülteni6 Åžubat 2021 Magazin Haberleri Bülteni
daha fazla video iÃ§in
Cadde YazarlarÄ±

Çok Okunan Magazin Haberleri

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

Aykut Kocaman: Åžu an kupa önemli

Aykut Kocaman: Åžu an kupa Ã¶nemli

Ä°stanbulspor-Ümraniyespor: 2-3

Ä°stanbulspor-Ãœmraniyespor: 2-3

CANLI | Fenerbahçe - Galatasaray

CANLI | FenerbahÃ§e - Galatasaray

Aston Villa, Arsenal'i tek golle geçti

Aston Villa, Arsenal'i tek golle geÃ§ti

SÄ±radaki Haber

TÃ¼rkiyeâ€™nin haber yaÅŸam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gÃ¼ndemi kaÃ§Ä±rma!

Åžimdi DeÄŸilHemen KeÅŸfet