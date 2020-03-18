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18.03.2020 - 16:47 |

Burak-Larissa Gacemer'den corona virüs önlemi

Larissa Gacemer, sosyal medya hesabından yaptığı esprili paylaşım ile takipçilerini corona virüs salgını konusunda uyardı.

Burak-Larissa Gacemer'den corona virüs önlemi

2011 yılında Burak Gacemer ile nikah masasına oturan Larissa Gacemer, 2017'de Türk vatandaşlığına geçti. Yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Larissa, bu kez takipçilerini corona virüs salgınıyla ilgili uyardı.

El hijyeninin önemine vurgu yapan Gacemer çifti, yayınladıkları videoya, "Şaka maka fark etmez. Ellerimizi yıkayalım" notunu düştü.

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    Cadde Yazarları

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