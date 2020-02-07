Burcu Esmersoy'dan Berk Suyabatmaz-Berrak Tüzünataç kararı!

Yağmurdan valelerin şemsiyesi ile korunurken görüntülenen Burcu Esmersoy, bir anda gazetecileri karşısında görünce valeyi işaret ederek, "Arkadaşıyla alışveriş turuna çıktı" yazarsınız diyerek espri yaptı.

Muhabirlerin gündem hakkında ki sorularını cevapsız bırakan sunucu, "Artık bu konuda sessiz kalmaya karar verdim. O konuda ki sorularınıza cevap vermeyeceğim, teşekkür ederim" dedi.

Beymen mağazasına girerek uzun süre alışveriş yapan Burcu Esmersoy, ilerleyen saatlerde özel aracıyla AVM'den ayrıldı.