07.02.2020 - 17:45 |
Burcu Esmersoy'dan Berk Suyabatmaz-Berrak Tüzünataç kararı!
Eski eşi Berk Suyabatmaz ve Berrak Tüzünataç'ın fotoğraflarını beğenmesi ve son olarak da "Davet ederlerse düğünlerine giderim" açıklaması ile magazin gündeminden düşmeyen sunucu Burcu Esmersoy, önceki gün İstinyePark'da objektiflere yansıdı.
Yağmurdan valelerin şemsiyesi ile korunurken görüntülenen Burcu Esmersoy, bir anda gazetecileri karşısında görünce valeyi işaret ederek, "Arkadaşıyla alışveriş turuna çıktı" yazarsınız diyerek espri yaptı.
Muhabirlerin gündem hakkında ki sorularını cevapsız bırakan sunucu, "Artık bu konuda sessiz kalmaya karar verdim. O konuda ki sorularınıza cevap vermeyeceğim, teşekkür ederim" dedi.
Beymen mağazasına girerek uzun süre alışveriş yapan Burcu Esmersoy, ilerleyen saatlerde özel aracıyla AVM'den ayrıldı.