Burcu Gönder kimdir, kaç yaşında? Burcu Gönder dizileri ve filmleri...

BURCU GÖNDER KİMDİR?

Burcu Gönder 7 Şubat 1983 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. 2001 yılında İstanbul Üniversitesi Teknik Bilimler Fakültesine giren Burcu Gönder, üniversitenin tiyatro gruplarında yer aldı. Bu grupta iki sene eğitim aldıktan sonra 2003 yılında Ayışığı Sanat Evi Tiyatro kursuna katılmış ve Tuncer Cücenoğlu'nun Çıkmaz Sokak oyununda rol aldı. Bunun yanında televizyonda yayınlanan “Altın Çocuk” ve “Sihirli Oda” adlı çocuk filmlerinde rol aldı.

Burcu Gönder 2004 yılında Beşiktaş Kültür Merkezi atölye oyuncuları arasına da katılarak 2007 yılında Bir Demet Tiyatro adlı dizide oynadı.

19 Kasım 2015 yılında kendisi gibi oyuncu olan Bülent Emrah Parlak ile nikah masasına oturdu. Çiftin Lisa adında bir kızı var.

Burcu Gönder’in rol aldığı tiyatro oyunları:

2003 – Çıkmaz Sokak – Ayışığı Sanat Evi Tiyatro Grubu

Burcu Gönder’in rol aldığı diziler ve filmler:

2018 – Ağlama Anne (Aydan) (TV Dizisi)

2018 – Eski Köye Yeni Adet (Sinema Filmi)

2015 – Eğlendirme Dairesi (TV Dizisi)

2014 – Analı Oğullu (Gözde) (TV Dizisi)

2013 – Hükümet Kadın 2 (Güle) (Sinema Filmi)

2012 – Hükümet Kadın (Güle) (Sinema Filmi)

2011 – Aşağı Yukarı Yemişliler (Handan) (TV Dizisi)

2009 – Neşeli Hayat (Lokman’ın Sevgilisi) (Sinema Filmi)

2008 – 2010 Çok Güzel Hareketler Bunlar (Burcu) (TV Dizisi)

2006 – Bir Demet Tiyatro (TV Dizisi)