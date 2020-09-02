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02.09.2020 - 08:18 |

Burcu Kıratlı: Sırrım genetik

Şarkıcı Sinan Akçıl ile evlenip boşanan ve ardından yeniden barışan oyuncu Burcu Kıratlı, sosyal medya hesabından paylaştığı son karelerle adından söz ettirmeyi başardı.

Burcu Kıratlı: Sırrım genetik
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Posta'nın haberine göre; siyah üstü ve kot şortuyla poz veren Kıratlı'ya takipçileri "Nasıl bu kadar zayıf kalıyorsun, sırrın nedir?" diye sordu.

Bu soruya cevap veren Kıratlı, "Hayatımda diyet yapmadım, ağır sporlardan uzak durdum. Hamur işi, tatlı, börek, makarna ne varsa yerim. Gece karnım acıkırsa mutfağa da girerim. Sırrım, genetik şans" dedi.

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Sinan Akçıl-Burcu Kıratlı'nın aşk tatili

Geçtiğimiz günlerde de sevgilisi Sinan Akçıl ile alışveriş yaparken görüntülenen Burcu Kıratlı, yeni sezonda ekranlarda olacağının müjdesini verdi.

Yeni sezon için gelen tekliflerin olduğunu belirten Burcu Kıratlı, "İçime sinecek, senaryosuna inandığım güzel bir proje olursa inşallah tekrar ekranlarda olacağım. Şu sıralar gelen senaryoları okuyorum ve görüşmelerimiz devam ediyor" dedi.

Burcu Kıratlı: Sırrım genetik

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