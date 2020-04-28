Çalgı Çengi İkimiz filmi konusu nedir, başrol oyuncuları kimlerdir? Çalgı Çengi İkimiz nerede, ne zaman çekildi?

ÇALGI ÇENGİ İKİMİZ FİLMİ KONUSU NEDİR?



Gürkan (Ahmet Kural) ve Salih (Murat Cemcir) artık mafyayla içli dışlı olmaktan, mafya düğünlerinde müzik yapmaktan bıkmışlardır. Bu nedenle mafyadan tamamen uzaklaşıp hayatlarında yepyeni bir sayfa açmaya karar verirler. Ancak bu o kadar kolay olmayacaktır, mafyadan azledilmeleri için sahneye çıkacaklardaki bir düğündeki nikah memurunu kaçırmaları gerekmektedir. Ne var ki nikah memuru Tarkan'ı keşfeden kişidir ve ikiliyi de meşhur etme vaadinde bulununca Salih ve Gürkan'ın çok zor bir tercih yapması gerekecektir.



ÇALGI ÇENGİ İKİMİZ OYUNCULARI KİMLER?



Yapımcılığını TR 40 33'ün üstlendiği filmin senaristliğini ve yönetmenliğini Selçuk Aydemir yaptığı Çalgı Çengi İkimiz, 2017’de vizyona girmişti. Filmin oyuncu kadrosunda Ahmet Kural, Murat Cemcir, Rasim Öztekin, Ayhan Taş ve Burak Satıbol yer alıyor.



ÇALGI ÇENGİ İKİMİZ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?



Çalgı Çengi ikimiz filmi çekimleri İstanbul'da gerçekleştirildi. Aksiyon sahneleriyle öne çıkan filmde Kural ve Cemcir’in, mafya babası İsmet’ten kaçış sahneleri İstanbul Küçükyalı’da çekildi.