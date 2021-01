Can Yaman'ın sevgilisi kimdir? Diletta Leotta kimdir, kaç yaşında, nereli?

Can Yaman'ın sevgilisi kimdir? sorusunun cevabı merak ediliyor. Can Yaman ve Diletta Leotta'nın görüntülenmesin sonrasında Diletta Leotta'nın hayatı araştırılan konular arasında yer aldı. Peki Diletta Leotta kimdir, kaç yaşında?

NTV'nin haberine göre; İtalyan Chi dergisi Can Yaman ve ünlü spor spikeri Diletta Leotta Roma'daki otelde görüntüledi.

Ferzan Özpetek'in yönettiği bir reklamı çekimi için İtalya'da bulunan Can Yaman'ın, Diletta Leotta ile aynı otelde kaldığı ifade edildi.Yayınlanan haberde "Türk oyuncu Can Yaman ile Diletta Leotta Roma'nın merkezindeki büyük bir otelde beş gün geçirdiler" denildi.

Diletta Leotta Kimdir?

Giulia Diletta Leotta, 16 Ağustos 1991 tarihinde doğdu. Leotta bir İtalyan televizyon sunucusu .

Leotta , Roma'daki Luiss Üniversitesi'nde Hukuk okudu ve 2015'te mezun oldu.