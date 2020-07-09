Cansu Dere'nin yeni dizisi belli oldu

Rol aldığı yapımlarla adından söz ettiren Cansu Dere, yeni sezonda Kanal D ekranlarından sevenleriyle buluşacak. Medyapım'ın yeni dizisinde rol alacak oyuncu, 'Doctor Foster' isimli dizinin Türk versiyonunda rol alacak. BBC One yapımı olan, psikolojik gerilim türündeki 'Doctor Foster' dizisinin Türk uyarlamasının hazırlıkları sürüyor.

Medyapım, Cansu Dere konusunda resmi açıklama yaptı. Medyapım’ın sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda “Cansu Dere ile yeni sezonda Kanal D’de başlayacak projemiz için anlaştık” ifadesine yer verildi.