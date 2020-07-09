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09.07.2020 - 09:29 |

Cansu Dere'nin yeni dizisi belli oldu

Son olarak ekranlara erken veda eden 'Ferhat ile Şirin' dizisinde rol alan Cansu Dere, yeni sezon için Medyapım ile el sıkıştı.

Cansu Dere'nin yeni dizisi belli oldu
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Rol aldığı yapımlarla adından söz ettiren Cansu Dere, yeni sezonda Kanal D ekranlarından sevenleriyle buluşacak. Medyapım'ın yeni dizisinde rol alacak oyuncu, 'Doctor Foster' isimli dizinin Türk versiyonunda rol alacak. BBC One yapımı olan, psikolojik gerilim türündeki 'Doctor Foster' dizisinin Türk uyarlamasının hazırlıkları sürüyor.

Medyapım, Cansu Dere konusunda resmi açıklama yaptı. Medyapım’ın sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda “Cansu Dere ile yeni sezonda Kanal D’de başlayacak projemiz için anlaştık” ifadesine yer verildi.

Cansu Derenin yeni dizisi belli oldu

Magazin Haberleri Bülteni (9 Temmuz 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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