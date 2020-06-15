Çarşı Pazar filmi konusu nedir? İşte Çarşı Pazar filmi oyuncu kadrosu
Hayatını hamamda kese yaparak kazanan, saf ve iyi niyetli Kahraman’ın başından geçen olayların konu edildiği Çarşı Pazar filmi, bu akşam izleyecinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. İşte oldukça eğlenceli bir film olan Çarşı Pazar'ın konusu ve oyuncuları ile ilgili merak edilenler...
Show TV'de bu akşam herkes çok eğlenecek. Erdem Yener'in başrolünde yer aldığı Çarşı Pazar filmi TV'de bu akşam bir kez daha yayınlanacak. Eğlenceli hikayesi ve güldüren kadrosu ile Çarşı Pazar filmi izleyenleri kahkahaya boğacak.
ÇARŞI PAZAR FİLMİ KONUSU NEDİR?
Kahraman, geçimini aile büyüklerinden kalan hamamda kese yaparak kazanmaya çalışmaktadır. Oldukça iyi yürekli bir tellak olarak tanınan Kahraman'ın işleri Tuncay yüzünden tehlikeye girer. Varlıklı bir müteahhit olan Tuncay, İstanbul'dan gelmiştir ve Kahraman'ın ekmek kapısı olan hamamı, içinde bulunduğu çarşıyla birlikte yıkmak ister. Amacı yıkılan yere alışveriş merkezi yapmaktır. Esnaftan hiç anlaşamadığı Cemil bunu Kahraman'ın işini bozmak için fırsat bilir ve Tuncay'la işbirliği yapmaya karar verir.
Cemil, esnafı da ikna ederek alışveriş merkezi için destak toplamaya çalışır. Kahraman, Tuncay'a inanmamakta ısrarlıyken, diğer yandan da başı babasından kalan borçlarla büyük derttedir. Borcunu ödemek için tek yol, hamama daha fazla müşteri çekmektir. Eğer yeterli parayı toplayamazsa hamam elinden gidecektir. Parayı bulmak için elinden geleni yapan Kahraman, bu sırada Bahar adında bir tarih öğretmeniyle tesadüf eseri tanışır ve birlikte hamamı kurtarmak için kolları sıvarlar.
ÇARŞI PAZAR FİLMİ OYUNCULARI
Yönetmen: Muharrem Gülmez
Erdem Yener-Kahraman, Tellak
Ayhan Taş-Cemil Berber
Elif Nur Kerkük-Bahar
İlker Aksum-İmam
Doğa Konakoğlu-Hayri
Deniz Oral-Çaycı Mahmut
Muharrem Gülmez-Tuncay
Deniz Özerman-Gülcan