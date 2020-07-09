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09.07.2020 - 16:13 |

Çatı Katı Aşk'ın Demir'i Yiğit Kirazcı kimdir? Yiğit Kirazcı kaç yaşında, nereli?

Çatı Katı Aşk dizisi Kanal D ekranlarında bugün ilk bölümü ile izleyicilerle buluşacak. Birçok ismin oyuncu kadrosunda yer aldığı dizinin oyuncularından olan Yiğit Kirazcı'nın yaşamı ise merak konusu. Peki Çatı Katı Aşk Demir karakterini canlandıran Yiğit Kirazcı'nın biyografisi...

Çatı Katı Aşk'ın Demir'i Yiğit Kirazcı kimdir? Yiğit Kirazcı kaç yaşında, nereli?
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Barış Yöş'ün yönetmen koltuğunda oturduğu Saygın Delibaş ve Fethi Kantarcı'nın senaryosunu yazdığı Çatı Katı Aşk'ın ilk bölümü bu akşam yayınlanacak. Furkan Andıç, Ezgi Şenler, Yiğit Kirazcı ve Nilay Denizci dizinin başrollerinde yer alıyor. Peki Çatı Katı Aşk'ın Demir'i Yiğit Kirazcı kimdir?

YİĞİT KİRAZCI KİMDİR?

Yiğit Kirazcı, 17 Ağustos 1983 tarihinde İstanbul'da doğdu. Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklam Bölümü'nden mezun oldu. 2007 yılında yayınlanan Son Tercih adlı dizide rol aldı.

YİĞİT KİRAZCI'NIN ROL ALDIĞI YAPIMLAR

2019 – Yüzleşme (Levent) (TV Dizisi)
2018 – İyi Oyun (Özer) (Sinema Filmi)
2018 – Baba Nerdesin Kayboldum (Ali) (Sinema Filmi)
2018 – 8. Gün (Ahmet) (TV Dizisi)
2107 – Seni Kimler aldı (Barış) (TV Dizisi)
2016 ­ Seviyor Sevmiyor (Tuna) (TV Dizisi)
2015 – Tabula Rosa (Sinan) (Sinema Filmi)
2014 ­ 2015 – Güllerin Savaşı (Mert) (TV Dizisi)
2013 ­ Vicdan (TV Dizisi)
2012 – Sudan Bıkmış Balıklar (TV Dizisi)
2011 ­ Mavi Kelebekler (Kosta) (TV Dizisi)
2008 ­ Cin Geçidi (1. Genç)(Kısa Film)
2007 ­ Son Tercih (Teoman) (TV Dizisi)

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