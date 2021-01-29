MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Cemre Kemer'den Emir Medina'ya: İyi ki doğdun canım aşkım
29.01.2021 - 16:30 |

Cemre Kemer'den Emir Medina'ya: İyi ki doğdun canım aşkım

Üç aylık hamile olan şarkıcı Cemre Kemer, geçtiğimiz ay dünyaevine girdiği Emir Medina'nın yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla kutladı.

Cemre Kemer'den Emir Medina'ya: İyi ki doğdun canım aşkım
ABONE OL

Bir döneme damga vuran 'Hepsi' grubunun solistlerinden olan Cemre Kemer, 23 Aralık'ta sekiz yıldır birlikte olduğu reklamcı sevgilisi Emir Medina ile sürpriz bir şekilde evlendi.

Nikahtan kısa bir süre sonra anne olacağını duyuran 35 yaşındaki şarkıcı, eşinin yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla kutladı.

Cemre Kemerden Emir Medinaya: İyi ki doğdun canım aşkım

"İYİ Kİ DOĞDUN"
Hamileliğinde 19'uncu haftaya giren ve eşi birlikte çekilen karelerini yayınlayan Cemre Kemer, kalp emojisiyle birlikte "Canım aşkım. Seni her şeyden çok... İyi ki doğdun" notunu düştü.

"FOTOĞRAFLARDA EKSİKLER ÇOK"
Sevgilisi ile aile arasında gerçekleşen sade bir törenle evlenen Cemre Kemer, "Şimdilik fotoğraflarda eksikler çok. Pandemi yüzünden sadece aile olabildi. Canımın yarısı, çok dostum yoktu. Cidden kalbimin bir parçası olan çok eksik. Ama havalar güzelleşip, kimseyi riske etmeyeceğimiz günleri bekliyoruz. Ne yapalım? Sağlık her şeyden önce" ifadelerini kullanmıştı.

Cemre Kemerden Emir Medinaya: İyi ki doğdun canım aşkım

"GÖBEK ÖNDEN GİDİYOR"
Ayna karşısında verdiği pozu Instagram hesabından yayınlayan Cemre Kemer, dikkat çeken gönderisine, "Ben ufak tefeğim diye herhalde bu göbek böyle önden gidiyor ya... Bakıyorum, herkesin daha normal" notunu düşmüştü.

    Seda Bakan'dan Shakira dansıOyuncu Seda Bakan, dünyaca ünlü şarkıcı Shakira'nın geçtiğimiz ay çıkardığı 'Girl Like Me' şarkısının klibinde görülen koreografideki aynı figürleri sergilediği videosunu takipçileriyle paylaştı.
    daha fazla video için
    Cadde Yazarları

    Çok Okunan Magazin Haberleri

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Sivasspor, Alanya’ya ulaştı

    Sivasspor, Alanya’ya ulaştı

    Okan Buruk tesislerden ayrıldı

    Okan Buruk tesislerden ayrıldı

    Genital Siğil Nasıl Geçer, Ne İyi Gelir? Vajinada Siğil Neden Olur? Tedavi Yöntemleri...

    Genital Siğil Nasıl Geçer, Ne İyi Gelir? Vajinada Siğil Neden Olur? Tedavi Yöntemleri...

    2020 Libertadores Kupası yarın sahibini bulacak

    2020 Libertadores Kupası yarın sahibini bulacak

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet