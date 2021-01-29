Cemre Kemer'den Emir Medina'ya: İyi ki doğdun canım aşkım

Bir döneme damga vuran 'Hepsi' grubunun solistlerinden olan Cemre Kemer, 23 Aralık'ta sekiz yıldır birlikte olduğu reklamcı sevgilisi Emir Medina ile sürpriz bir şekilde evlendi.

Nikahtan kısa bir süre sonra anne olacağını duyuran 35 yaşındaki şarkıcı, eşinin yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla kutladı.

"İYİ Kİ DOĞDUN"

Hamileliğinde 19'uncu haftaya giren ve eşi birlikte çekilen karelerini yayınlayan Cemre Kemer, kalp emojisiyle birlikte "Canım aşkım. Seni her şeyden çok... İyi ki doğdun" notunu düştü.

"FOTOĞRAFLARDA EKSİKLER ÇOK"

Sevgilisi ile aile arasında gerçekleşen sade bir törenle evlenen Cemre Kemer, "Şimdilik fotoğraflarda eksikler çok. Pandemi yüzünden sadece aile olabildi. Canımın yarısı, çok dostum yoktu. Cidden kalbimin bir parçası olan çok eksik. Ama havalar güzelleşip, kimseyi riske etmeyeceğimiz günleri bekliyoruz. Ne yapalım? Sağlık her şeyden önce" ifadelerini kullanmıştı.

"GÖBEK ÖNDEN GİDİYOR"

Ayna karşısında verdiği pozu Instagram hesabından yayınlayan Cemre Kemer, dikkat çeken gönderisine, "Ben ufak tefeğim diye herhalde bu göbek böyle önden gidiyor ya... Bakıyorum, herkesin daha normal" notunu düşmüştü.