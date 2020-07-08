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08.07.2020 - 22:00 |

Cenaze İşleri filmi konusu nedir, nerede çekildi? - Cenaze İşleri oyuncu kadrosu

Yönetmenliğini Korhan Uğur’un yaptığı, baş rollerini Melih Selçuk ve Cemre Melis Çınar’ın üstlendiği “Cenaze İşleri” adlı film bu akşam Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşuyor. 2017 yılında Eskişehir'de çekilen filmle ilgili merak edilenleri bir araya getirdik...

Cenaze İşleri filmi konusu nedir, nerede çekildi? - Cenaze İşleri oyuncu kadrosu
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Kanal D'de bu akşam Türk sinemasının son zamanlardaki en eğlenceli filmleri arasında gösterilen Cenaze İşleri filmi yayınlanıyor. İşte filmin oyuncuları ve konusu....

CENAZE İŞLERİ KONUSU NE?

Belediyede cenaze işleri görevlisi olan Orhan, kimsesizler mezarlığının da sorumlusudur. Sevgilisi Serpil'le evlenmek ister; fakat parasızlıktan evlenemez. Orhan'ın arkadaşı Rafet, bir cesedi ortadan kaldırmak ister ve bunun için Orhan’dan para karşılığında cesedin kimsesizler mezarlığına gömülmesini talep eder. Orhan'ın vicdanı rahat etmez; ancak alacağı parayla Serpil'le evlenebileceğini düşünür ve istemeyerek de olsa teklifi kabul eder. Fakat, cesedin gömüleceği sırada, adamın ölmediği fark edilir ve işler karışır.

CENAZE İŞLERİ OYUNCULARI

Melih Selçuk, Ergun Kuyucu, Melis Cemre Çınar, Barış Kıralioğlu, Yüksel Ünal, Caner Atacan, Suzan Aksoy, Bedia Ener yer alıyor.

Beren Saat ve Esra Dermancıoğlu birlikte şarkı söylediOyuncu Beren Saat, yakın arkadaşı Esra Dermancıoğlu ile bir araya geldi. Sezen Aksu'nun 'Ben Kedim Yatağım' adlı şarkısını seslendiren ikili, o anları sosyal medyada paylaştı.
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Cadde Yazarları

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