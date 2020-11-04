Çetin Altay: Sakallarımı kesmiyorum

Trump AVM’nin tüm katlarını maskeli ve sosyal mesafeyi koruyarak turlayıp alışveriş yapan Çetin Altay, daha sonra arkadaşlarıyla buluşup kahve içti.

Üç ayrı filmin çekimlerinin hazırlığı içinde olduğunu belirten oyuncu, "Oflu Hoca’nın devam filminin çekimlerine başlayacağız. O nedenle sakallarımı kesmiyorum, koruyorum. Aynı zamanda Oflu Hoca’dan bağımsız iki ayrı komedi filmi daha çekeceğiz" dedi.