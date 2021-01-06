MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Ceyhun Mengiroğlu: Evde oturmaktan sıkıldık
06.01.2021 - 12:36 |

Ceyhun Mengiroğlu: Evde oturmaktan sıkıldık

Önceki gün sevgilisi Sena Şahin ile birlikte Nişantaşı'nda objektiflere yansıyan oyuncu Ceyhun Mengiroğlu, muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Ceyhun Mengiroğlu: Evde oturmaktan sıkıldık
ABONE OL

Ceyhun Mengiroğlu, önceki gün sevgilisi Sena Şahin ile birlikte Nişantaşı'nda görüntülendi. Bir kafeden kahve alan ikili, ardından yürüyüşlerine devam etti.

Habertürk'te yer alan habere göre; maske kullanmak yerine ağzını ve burnunu bir bandana ile kapatan Mengiroğlu, "Evde oturmaktan sıkıldık. Biraz hava almak için sokağa çıktık. Gerçekten sokaklar çok kalabalık" şeklinde konuştu.

Magazin Haberleri Bülteni (6 Ocak 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Morarmaya ne iyi gelir, nasıl geçer? Evde vücuttaki morluklar nasıl geçirilir?

Morarmaya ne iyi gelir, nasıl geçer? Evde vücuttaki morluklar nasıl geçirilir?

Grip belirtileri nelerdir? Grip nasıl geçer, gribe iyi gelen şeyler nelerdir?

Grip belirtileri nelerdir? Grip nasıl geçer, gribe iyi gelen şeyler nelerdir?

Mide iltihabına ne iyi gelir, nasıl geçer? Mide iltihabı olanlar ne yemeli, ne yememeli?

Mide iltihabına ne iyi gelir, nasıl geçer? Mide iltihabı olanlar ne yemeli, ne yememeli?

Gastrit nedir? Gastrit belirtileri nelerdir? Mide iltihabı tedavisi nasıl yapılır?

Gastrit nedir? Gastrit belirtileri nelerdir? Mide iltihabı tedavisi nasıl yapılır?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet