06.01.2021 - 12:36 |
Ceyhun Mengiroğlu: Evde oturmaktan sıkıldık
Önceki gün sevgilisi Sena Şahin ile birlikte Nişantaşı'nda objektiflere yansıyan oyuncu Ceyhun Mengiroğlu, muhabirlerin sorularını yanıtladı.
Ceyhun Mengiroğlu, önceki gün sevgilisi Sena Şahin ile birlikte Nişantaşı'nda görüntülendi. Bir kafeden kahve alan ikili, ardından yürüyüşlerine devam etti.
Habertürk'te yer alan habere göre; maske kullanmak yerine ağzını ve burnunu bir bandana ile kapatan Mengiroğlu, "Evde oturmaktan sıkıldık. Biraz hava almak için sokağa çıktık. Gerçekten sokaklar çok kalabalık" şeklinde konuştu.