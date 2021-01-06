Ceyhun Mengiroğlu: Evde oturmaktan sıkıldık

Ceyhun Mengiroğlu, önceki gün sevgilisi Sena Şahin ile birlikte Nişantaşı'nda görüntülendi. Bir kafeden kahve alan ikili, ardından yürüyüşlerine devam etti.

Habertürk'te yer alan habere göre; maske kullanmak yerine ağzını ve burnunu bir bandana ile kapatan Mengiroğlu, "Evde oturmaktan sıkıldık. Biraz hava almak için sokağa çıktık. Gerçekten sokaklar çok kalabalık" şeklinde konuştu.