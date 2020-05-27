Çiçek Abbas filmi nerede ne zaman kaç yılında çekildi? Çiçek Abbas filmi başrol oyuncuları

Çiçek Abbas filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. 1982 yılında çekilen film Türk sinema tarihinin önemli filmleri arasında yer alıyor. Peki filmin konusu nedir, başrol oyuncuları kimlerdir?



ÇİÇEK ABBAS KONUSU NEDİR?



Şakir, sahtekar ve dolandırıcı bir minübüs şoförünü canlandırmaktadır. Çiçek Abbas ise Şakir'in minübüsünde muavinlik yapmaktadır. Çiçek Abbas zamanla biriktirdiği paralar ile kendi minübüsünü almak için yüklü bir borcun altına girer. Çiçek Abbas ve Şakir aynı kıza sevdalanır. Kızın gönlü en başından beri Çiçek Abbastadır. Abbas minbüsün borcunu ödemek için canını dişine takar. Senetlerin günü geldiğinde borçlarını öder. Şakir ise bir türlü Çiçek Abbas'ın kendi minübüsünün patronu olmasını kabullenemez. Sürekli Çiçek Abbas'ın işine taş koyar.

ÇİÇEK ABBAS FİLMİ BAŞROL OYUNCULARI

Çiçek Abbas filminin başrollerinde İlyas Salman, Şener Şen, Ayşen Gruda, Pembe Mutlu, Ahmet Mekin, İhsan Yüce, Orhan Çağman, ve Ahmet Fuat Onan yer almaktadır. Senaryosunu Yavuz Turgul'un yazdığı filmin müziklerini ise Barış Manço ve Cahit Berkay hazırlamıştı.

ÇİÇEK ABBAS FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Çiçek Abbas filmi İstanbul'un Alibeyköy ilçesinde çekilmiştir.