09.02.2021 - 07:00 |
Çiğ köfteli kutlama
Safiye Soyman, Cevizlibağ’daki çiğ köfte dükkanında Ömer Usta’yla buluşup, yeni şarkısı ‘Şımart Beni’nin başarısını ve yaklaşan Sevgililer Günü’nü kutladı.
Çiğ köfteden yapılmış pastanın mumlarını üfleyen sanatçı, sıvı tuzu dezenfektan sanınca ortaya renkli görüntüler çıktı. Soyman, geçtiğimiz haftalarda Faik Öztürk’ün oğlunun düğününe katılmış ve onu öz evladından ayırt etmediğini söylemişti.
Kim Milyoner Olmak İster'deki yanıtıyla olay olan Doktor Ali Çiçek açıklama yaptıKim Milyoner Olmak İster'in yayınlanan son bölümüne şıklarından "omurilik sarımsağı" olan soruya verdiği yanıtla gündem olan Doktor Ali Çiçek açıklama yaptı. Çiçek, es problemi yüzünden söylediği şıkkın cevap gibi algılandığını ifade etti.