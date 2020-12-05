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05.12.2020 - 00:34 |

Çocukluk 10. yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı? Çocukluk 9. son bölüm detayları...

Fox ekranlarında televizyon hayatına başlayan Çocukluk dizisinin 9. bölümü cuma akşamı yayımlandı. Diziseverler tarafından sıkı sıkıya takip edilen Çocukluk 10. yeni bölümü merakla bekleniyor. Çocukluk son bölümde neler oldu?

Çocukluk 10. yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı? Çocukluk 9. son bölüm detayları...
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Çocukluk 9. son bölümde nefesleri kesti ve izleyeni etkiledi. Ayşegül ile Gülay'ın Mahir'e ihtiyacı vardır. Mavi ise yaptığıyla herkesi korkutmuştur. Çocukluk dizisi minik ve başarılı oyuncularıyla ilk günden bu yana dikkatleri çekiyor. İşte, Çocukluk 10. yeni bölüm ayrıntıları...

ÇOCUKLUK 10. BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI MI?

FOX TV'de yayımlanan Çocukluk 9. bölüm seyirciye sunuldu. Merakla beklenen 10. yeni bölüm fragmanı ise henüz yayımlanmadı.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mahir’in kızı olamayacağına inanan Mavi’nin herkesten habersiz öğretmenine gitmesi yuvadaki herkesi endişelendirir. Yuvada Ayşegül’ün Mahir’in yardımına ihtiyacı olsa da evde de Gülay’ın Mahir’e ihtiyacı vardır. Mahir, Mavi için gitmek ve Ali Kaan için kalmak arasında bir seçim yapmak zorunda kalır. Mavi’nin derdini tek başına çözmek zorunda kalan Ayşegül’ün alacağı bir karar herkesin hayatını etkileyecektir. Demet’in geri gelip Ali Kaan’ı bulması ise an meselesidir.

Magazin Haberleri Bülteni (4 Aralık 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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