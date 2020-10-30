Çocukluk dizisi oyuncuları kimlerdir? Çocukluk dizisi nerede çekiliyor, konusu nedir?

Çocukluk dizisi oyuncuları kimlerdir sorusu dizinin takipçileri tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Bu akşam ekrana gelecek olan Çocukluk dizisi 4. yeni bölümde Mahir'in sürekli olarak çocuklara börek aldırdığı pastanedeki kadına aşık olduğunu düşünen Hayalet elindeki çiceği alıp Mahir'e götürür. Mahir, Hayalet'in elindeki çiceği görünce kendisinin kadına aşık olduğunu ve aşkını itiraf edemeğini düşünen Hayalet'e gerçeği açıklıyor.

Ekrana gelecek olan Çocukluk dizisinde son bölümde Ali Kaan Umut Evi'ne sığınan Nene'nin hayat hikayesi diziye konu oluyor. Mahir her zaman olduğu gibi Nene'nin Ali Kaan Umut Evi'nde kalmasına sıcak bakmasa da hayat hikayesini öğrenince Nene'nin peşine düşüyor. İşte Çocukluk dizisi konusu ve oyuncu kadrosu

ÇOCUKLUK DİZİSİ 4. BÖLÜM FRAGMANI

ÇOCUKLUK DİZİSİ KONUSU

“Çocukluk” dizisinde; tüm hayatını geride bırakıp Ali Kaan Umut Evi’ni açan Mahir Boztepe (Erdal Beşikçioğlu), ilk günden beri evine gelen her çocuğun doğru aileyi bulmasını sağlamıştır. Ali Kaan Umut Evi’nde aynı odayı paylaşan Mavi (Beren Gökyıldız), Mozi (Kübra Süzgün), Bambi (Nilay Yeral) ve Zeynep’in (Derinsu Akkuş) yeni ailelerini bulma yolunda yaşadıkları, öz ailelerine duydukları özlem ve kimi zaman uğradıkları hayal kırıklıkları onları birbirlerinden ayrılmaz kız kardeşler haline getirir, bu kardeşlik ileride, hayata el ele ve umutla sarılmalarını sağlayacaktır. Kızların her ihtiyaç duyduklarında yanlarında olan Ayşegül (Burcu Özberk) desteğini ve sevgisini onlardan hiç esirgemez…

ÇOCUKLUK DİZİSİ 4. BÖLÜM 3. FRAGMANI

ÇOCUKLUK DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Erdal Beşikçioğlu (Mahir)

Beren Gökyıldız (Mavi)

Selen Öztürk (Gülay)

Burcu Özberk (Ayşegül)

Kübra Süzgün (Mozi)

Nilay Yeral (Bambi)

Derinsu Akkuş (Zeynep)

ÇOCUKLUK DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Çocukluk dizisinin çekimleri İstanbul'da gerçekleştiriliyor. Dizinin çekimlerinin yapıldığı ilçeler Kadıköy, Sultanahmet, Beykoz ve Sarıyer olarak biliniyor