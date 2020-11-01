Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 (ÇGHB) yeni bölüm neden yok? Ne zaman yayınlanacak?

Kanal D'nin her pazar ekrana gelen ve seyirciyi kahkahaya boğan programı Çok Güzel Hareketler Bunlar 2, bu akşam izleyicisiyle buluşmayacak. Her hafta sıkı şekilde takip edilen programın neden ekrana gelmediği merak ediliyor. İşte detaylar...

ÇGHB 2 NEDEN YOK?

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 bu akşam İzmir'de yaşanan deprem nedeniyle ekranlara gelmeyecek. Programın yerine Kong: Kafatası Adası adlı yabancı sinema ekranlara gelecek.