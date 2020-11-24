Çukur 105. bölüm fragmanı yayımlandı! Çukur 4. sezon 12. son bölümde neler oldu?

Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Necip Memili gibi isimlerin başrollerde bulunduğu Çukur, pazartesi akşamları büyük beğeni topluyor. Ekrana gelen bölümde Yamaç'ın ardından Çağatay'ın sonraki hedefi de Cumali olacaktır. Nefes kesen bölüm sonrası 105. yeni bölüm fragmanı da yayımlandı. İşte, Çukur 105. yeni bölüm...

Çukur'un yeni bölüm ilk sahnesinde; Selim, ailesine veda etmeden önce oğlu Akın'dan bir söz almalıdır. Akın, babasının ne yapmaya çalıştığı, nereye gideceği konusunda hiçbir fikre sahip değildir. Ancak yine de ailesinin başında durmaya yemin eder.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cengiz Erdenet’e büyük bir rest çeken Yamaç’ın bir sonraki hamlesi heyecanla beklenecek. Cengiz ve Çağatay, Yamaç’ı yıldırmak için ellerinden geleni yaparken Yamaç’ın önceden kurduğu bir planla işler bekledikleri gibi gitmeyecek. Çağatay, Yamaç cephesinde kaybederken Cumali’ye karşı mücadelesinde elindeki büyük kozları kullanarak Çukur’a büyük bir tehdit savuracak. Yamaç’ın eve dönüşüyle duygusal anlar yaşanırken, içlerinden birinin sonunun giderek yaklaştığını kimse fark etmeyecek.