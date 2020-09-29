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29.09.2020 - 00:32 |

Çukur 4. sezon 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Son bölüm izle

Çukur 4. sezon 4. bölüm yayınlandı. Son bölümün adından 98. bölüm fragmanı da yayınlandı. Cumali Erdenetleri bitirmeye kararlı... Yamaç ise planını gizli gizli işliyor.

Çukur 4. sezon 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Son bölüm izle
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Çukur 97. bölüm dün akşam akrana geldi. Çukur son bölümde Yamaç, Erdenetler’in Çukur’a yapacağı baskınla bir kez daha sınanacak. Cengiz’in gözünü karartıp, gücünü gösterdiği bu hamle bütün Çukur’u derinden etkileyecek. Yamaç, ailesini korumak için bir seçim yapmak zorunda kalacak. Bu seçim, Koçovalılar’la arasında yaşanacak bir savaşın başlangıcı olacak. Hayatı tehlikeye giren Arık, içine düştüğü kumpastan çıkmaya çalışırken sürpriz iki isim ona yardım edecek. Merakla beklenen Azer ve Karaca yüzleşmesinin sonunda herkesin hayatı değişecek.

ÇUKUR SON BÖLÜM İZLE

ÇUKUR 4. SEZON 5. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Çukur 98. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde Cumali Erdenetleri bitirmeye kararlı... Yamaç ise planını gizli gizli işliyor. 

Nusret'e twerk dansı yapan kadın sevgilisine yakalandıÜnlü etçi Nusret Gökçe, Amerika’daki dükkanında twerk dansı yapan müşterisini videoya çekerken hayatının şokunu yaşadı. Twerk yapan kadının kocası dükkanı bastı.
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Cadde Yazarları

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