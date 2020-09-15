Çukur 96. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Son bölüm izle

Çukur son bölümü ile dün akşam seyircisi ile buluştu. 95. bölümde Çukur sokakları Yamaç’ın vurulma haberiyle çalkalanırken Koçovalılar’ı bekleyen tek kötü haber bu olmadı. Bütün aile önce Cumali’nin Yamaç’ı vurduğunu öğrendiğinde sonra da Cumali'nin söylediği gerçeklerle bir kez daha sarsıldı. Yamaç’ın vurulmasını bir fırsat olarak değerlendiren Cengiz Erdenet Arık’la işlerine devam etti, ancak bu kez yollarına hiç beklenmedik, gizemli biri tarafından taş konuldu. Yamaç sürpriz bir isim tarafından kaçırılıp iyileştirilirken Cumali Çukur’da yeni bir devir açtığını ilan etti. Koçovalılar yeni haberlere alışmaya çalışırken Karaca kendi kaderini çizmeyi seçecek ve Azer’le birlikte hayatlarını değiştirecek bir karar aldı. Yamaç mahallesinin artık onun mahallesi, evinin artık onun evi olmadığını fark ettiğinde vereceği karar merak konusu oldu.

ÇUKUR SON BÖLÜM İZLE

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Çukur 96. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde Vartolu, Yamaç'a sahip çıkarken Arık pusuya düşüyor. Öte yandan Çukur mahallesi dönüşümün eşiğinde...