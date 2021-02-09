Çukur final tarihi belli oldu mu? Çukur dizisi ne zaman bitiyor?

Show TV'nin fenomen dizilerinden Çukur, 115. bölümde dikkatleri çekti. Yeni bölümleri her hafta merakla beklenirken dizinin final tarihine ilişkin iddia ortaya atıldı. Dizi 23 Ekim 2017 tarihinde Sow TV'de yayın hayatına başlamıştı. İşte, Çukur dizisine dair detaylar...

ÇUKUR NE ZAMAN BİTİYOR?

Ay Yapım tarafından hazırlanan sevilen dizi Çukur, yeni bölümler yayımlanmaya devam ediyor ancak dizinin final tarihine ilişkin yeni bir iddia ortaya atıldı. Hazırlıkları 'Aras' kod adıyla başlayan daha sonra dizideki mahallenin adı olan Çukur'la yayın hayatına devam eden dizide senaryo iki yıl ileri sardı.

Çukur'da büyük değişikler yaşanır ve Efsun bebeği ile ekrana gelir. Öte yandan dizinin de final tarihine ilişkin oyuncular daha önce 125. bölümü işaret etmişti. Çıkan haberlere göre dizinin final tarihi ileri bir zamana ertelendi. Böylelikle Çukur dizisinin mayıs ayı başında sonlanacağı iddia ediliyor. Birsen Altuntaş haberine göre dizinin bayram öncesi 10 Mayıs gibi ya da bayram sonrası biteceği bekleniyor.