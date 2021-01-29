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29.01.2021 - 14:57 |

'Çukur'da Aykut Kocaman sürprizi

Show TV’de ekranlara gelen ‘Çukur’ dizisinin 1 Şubat Pazartesi günü yayınlanacak bölümünde, teknik direktör Aykut Kocaman sürprizi yaşanacak.

'Çukur'da Aykut Kocaman sürprizi
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Ay Yapım imzalı 'Çukur’ dizisinin yeni bölümünde, teknik direktör Aykut Kocaman konuk oyuncu olarak izleyicilerle buluşacak.

Dizide Aykut Kocaman’dan adını alan Aykut (Berhan Taşdelen) karakteriyle olan duygusal sahnelerde, ünlü teknik adama başrol oyuncusu Aras Bulut İynemli eşlik etti.

Çekimler sırasında keyifli ve duygusal anların bir arada yaşandığı sette Aykut Kocaman, Aras Bulut İynemli ve ekiple hatıra fotoğrafları çektirdi.

Çukurda Aykut Kocaman sürprizi


 

Seda Bakan'dan Shakira dansıOyuncu Seda Bakan, dünyaca ünlü şarkıcı Shakira'nın geçtiğimiz ay çıkardığı 'Girl Like Me' şarkısının klibinde görülen koreografideki aynı figürleri sergilediği videosunu takipçileriyle paylaştı.
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