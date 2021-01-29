'Çukur'da Aykut Kocaman sürprizi

Ay Yapım imzalı 'Çukur’ dizisinin yeni bölümünde, teknik direktör Aykut Kocaman konuk oyuncu olarak izleyicilerle buluşacak.

Dizide Aykut Kocaman’dan adını alan Aykut (Berhan Taşdelen) karakteriyle olan duygusal sahnelerde, ünlü teknik adama başrol oyuncusu Aras Bulut İynemli eşlik etti.

Çekimler sırasında keyifli ve duygusal anların bir arada yaşandığı sette Aykut Kocaman, Aras Bulut İynemli ve ekiple hatıra fotoğrafları çektirdi.



