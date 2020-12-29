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29.12.2020 - 09:30 |

'Çukur'da 'La Case de Papel' göndermesi

ShowTV'de 109'uncu bölümüyle ekrana gelen Çukur'da; dünyaca ünlü dizi 'La Case de Papel'deki soygun anlarında kullanılan maskelere ve isimlere gönderme yapıldı.

'Çukur'da 'La Case de Papel' göndermesi
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Aras Bulut İynemli'nin başrolünde yer aldığı 'Çukur' dizisi, dün akşam 109'uncu bölümüyle ekrana geldi. Erdenetler'e savaş açan Yamaç Koçovalı, Olga'nın gizli defteri sayesinde paraların saklandığı yerleri buldu. Paraların bir kısmının banka şubesinin duvarlarındaki gizli bölmelerde olduğunu öğrenen Yamaç, adamlarıyla birlikte bankayı soydu.

Yamaç ve adamları, Cengiz Erdenet maskeleri taktı. Yamaç, duvarlardaki gizli bölmeleri kırarak Cengiz Erdenet'in yasa dışı yollardan kazandığı ve sakladığı dolarları çaldı.

Dünyaca ünlü 'La Casa de Papel' dizisine gönderme yapılan sahnede, Yamaç'ın 'İstanbul' kod adını alması dikkat çekti. Yamaç'ın adamları ise kendilerine 'Adana', 'Antalya' ve 'Mardin' gibi şehirleri isim olarak seçti. 'La Casa de Papel'de'; İspanya Kraliyet Darphanesi'ni ele geçiren ekipteki karakterler için 'Berlin', 'Oslo', 'Helsinki', 'Moskova', 'Rio' gibi şehirlerin isimlerini kullanılmıştı.

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