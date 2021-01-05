'Çukur'da şaşırtan ayrılık! Veda paylaşımı geldi

'Çukur'un 4 Ocak Pazartesi akşamı ekrana gelen 110. son bölümünde Nehir'in veda sahnesi izleyenleri duygulandırdı. Yamaç'tan hamile olan ve Erdenetler'den korunmak için gizli bir evde tutulan Nehir, yanında bulunan Medet'i oyuna getirerek kaçtı. Giderken Yamaç'a da bir mektup bırakan Nehir, kimsenin kendini bulamayacağı bir yere gittiğini söyledi. Nehir yıllar sonra Yamaç'ın oğlunu görebileceğini de yazdı. Nehir, kendi ve bebeğinin hayatı için kaçtığını belirtti.

Bu veda ile 'Çukur'da Nehir karakterini canlandıran Hazal Subaşı da diziden ayrıldı. Hazal Subaşı son bölümle birlikte Instagram hesabından Çukur'a veda paylaşımları yaptı.

'Çukur' setinde çekilen fotoğrafları paylaşan Hazal Subaşı, "Hoşçakalın. Her şey için çok teşekkürler. İyi ki Çukur" ifadelerini kullandı.