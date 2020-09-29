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29.09.2020 - 14:29 |

'Çukur'dan ayrılan Cihangir Ceyhan'dan veda mesajı

Show TV'de yayınlanan 'Çukur', dün akşam 97. bölümüyle ekranlara geldi. Dizide Azer Kurtuluş, evlendiği Karaca tarafından öldürüldü. 'Azer' rolünü canlandıran Cihangir Ceyhan da 'Çukur'a veda etti. Cihangir Ceyhan, son bölümün ardından sosyal medya hesabından bir veda mesajı paylaştı.

'Çukur'dan ayrılan Cihangir Ceyhan'dan veda mesajı
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'Çukur'un 28 Eylül Pazartesi ekrana gelen son bölümünde, şok bir ayrılık yaşandı. Karaca'nın düğününe gelen Sultan Koçovalı, torununa Azer'in ellerinde İdris Koçovalı'nın kanı olduğunu söyleyerek ayrıldı.

Azer Kurtuluş ile evlenen Karaca, düğün sonrasında evde silahı Azer'e doğrularak, İdris Koçovalı'nın ölümüyle ilgisi olup olmadığını sordu. Azer ise gözyaşları içinde itirafta bulundu ve Akın'ın da kendileriyle birlikte olduğunu söyledi. Karaca ise bu sözlerin ardından Azer'i vurarak öldürdü.

Böylece Çukur'da 'Azer Kurtuluş'a hayat veren Cihangir Ceyhan diziden ayrıldı. Instagram hesabından 'Çukur'a veda mesajı paylaşan Cihangir Ceyhan, şu sözleri söyledi:

"Bugün Azer’e sizinle birlikte ben de veda ediyorum. Benim için çok özel ve her zaman hatırlayacağım bir ruh oldu. Azer ve iki sezondur bu ruha hayat vermeme vesile olan herkese teşekkür etmek isterim. Azer’le beraber çok şey öğrendim, büyüdüm, geliştim, birbirinden değerli ustalarla aynı seti paylaştım. Vakit yola devam etme vaktiyse eğer daha da güçlenerek, yeni yollara, yeni maceralara bu ekip ve Ay Yapım sayesinde hazır hissettiğim içindir. Bu yolculukta bana inanıp bu fırsatı veren, arkamda duran ve destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Son sahneye kadar yanımda olan ve bana yardımcı olan oyuncu arkadaşlarıma, ustalarıma, Ay Yapım'a, sevgili yönetmenlerimize, senaristimize, tüm reji, prodüksiyon ve set ekibine. En önemlisi de tüm oyunculuk kariyerim boyunca vefasını esirgemeden beni destekleyen, arkamda duran, kadir-kıymet bilen izleyici kitleme sonsuz teşekkürler. Buradan bir Azer geçti... Bir anımdan bahsetmek istiyorum. Çukur ilk set günümde beni sete götüren prodüksiyondan bir kardeşim son set günümde de beni eve bırakırken 'Abi ilk gün nasıl geldiysen öyle de gittin' dedi. Bu benim için büyük bir onurdu.

Çukurdan ayrılan Cihangir Ceyhandan veda mesajı

 

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