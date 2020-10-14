Cüneyt Arkın kaç yaşında? Cüneyt Arkın nereli, filmleri neler?

Kuruluş Osman 29. yeni bölümüyle bu akşam ATV'de ekrana gelecek. Cüneyt Arkın'ın sahnelerinde ise Cüneyt Arkın'ın yaşamı hakkında bilgiler yoğun ilgiyle karşılaşacak. Peki Cüneyt Arkın kaç yaşında, filmleri neler? İşte Cüneyt Arkın biyografisi...

CÜNEYT ARKIN KAÇ YAŞINDA?

8 Eylül 1937'de doğan Cüneyt Arkın, sinema oyuncusu, senarist, yapımcı, yönetmen. Eskişehir'in Karaçay köyünde doğdu. Babası Türk Kurtuluş Savaşı'na katılmış Hacı Yakup Cüreklibatır'dır. Aslen Nogay'dır. Lise öğrenimini Eskişehir Atatürk Lisesi'nde gördü, 1961 yılında İstanbul Tıp Fakültesinden mezun oldu.

CÜNEYT ARKIN'IN EŞİ KİM?

Cüneyt Arkın ilk evliliğini 1964 yılında kendisi gibi doktor olan Güler Mocan ile yaptı. 1966 yılında kızları Filiz doğdu. 1968 yılında boşandıktan bir yıl sonra Betül (Işıl) Cüreklibatur ile evlenen Cüneyt Arkın'ın, bu evlilikten de Kaan ve Murat adlarında iki çocuğu vardır. Kızı bir şirkette genel müdürlük yapan Arkın'ın oğullarından Murat da dizilerde oyunculuk yapmaktadır. Bir dönem alkolizm tedavisi görmüş olan Arkın, alkol, uyuşturucu ve gençliğin sorunları konulu sayısız konferans vermiş, bunlarla ilgili teşekkür beratları ve onur ödülleri almıştır.

CÜNEYT ARKIN FİLMLERİ

1982 Dünyayı Kurtaran Adam

1976 Kara Murat

1971 Battal Gazi Destanı

1972 Kara Murat Fatih Sultan'ın Fermanı

1985 Mahkum

1986 Kavga

1975 Kılıç Aslan

1964 Gurbet Kuşları

1978 Baba Kartal

1977 Hakanlar Çarpışıyor

1977 İstasyon

1984 Ölüm Savaşçısı

1974 Kareteciler İstanbul'da

1984 Alev Alev

1972 Çöl Kartalı

1975 Dayı

1977 Yıkılmayan Adam

1969 Osmanlı Kartalı

2014 Panzehir

1976 Yarınsız Adam

1983 Vahşi Kan

1969 Malkoçoğlu Cem Sultan

1979 Vatandaş Rıza

1979 Kanun Gücü

1973 Vurgun

1982 Dört Yanım Cehennem

1976 Tek Başına

1978 Maden

1982 Ölümsüz

1979 Süpermenler

1973 Küçük Kovboy

1985 Kaçış

1984 Kartal Bey

1985 Kanun Adamı