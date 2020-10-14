Cüneyt Arkın kaç yaşında? Cüneyt Arkın nereli, filmleri neler?
Kuruluş Osman dizisine dahil olan Cüneyt Arkın Aksakallıların reisi rolünü canlandıracak. Arkın'ın canlandıracağı karakter, Osman Bey'in de kaderini etkileyecek. İzleyiciler ise Cüneyt Arkın'ın özel yaşamı hakkında birkaç soru araştırmaya başladı. Özellikle yaşını merak eden izleyenler, bu zamana kadar oynadığı filmleri de öğrenmek istiyor. İşte Cüneyt Arkın'ın yaşı ve filmleri...
Kuruluş Osman 29. yeni bölümüyle bu akşam ATV'de ekrana gelecek. Cüneyt Arkın'ın sahnelerinde ise Cüneyt Arkın'ın yaşamı hakkında bilgiler yoğun ilgiyle karşılaşacak. Peki Cüneyt Arkın kaç yaşında, filmleri neler? İşte Cüneyt Arkın biyografisi...
CÜNEYT ARKIN KAÇ YAŞINDA?
8 Eylül 1937'de doğan Cüneyt Arkın, sinema oyuncusu, senarist, yapımcı, yönetmen. Eskişehir'in Karaçay köyünde doğdu. Babası Türk Kurtuluş Savaşı'na katılmış Hacı Yakup Cüreklibatır'dır. Aslen Nogay'dır. Lise öğrenimini Eskişehir Atatürk Lisesi'nde gördü, 1961 yılında İstanbul Tıp Fakültesinden mezun oldu.
CÜNEYT ARKIN'IN EŞİ KİM?
Cüneyt Arkın ilk evliliğini 1964 yılında kendisi gibi doktor olan Güler Mocan ile yaptı. 1966 yılında kızları Filiz doğdu. 1968 yılında boşandıktan bir yıl sonra Betül (Işıl) Cüreklibatur ile evlenen Cüneyt Arkın'ın, bu evlilikten de Kaan ve Murat adlarında iki çocuğu vardır. Kızı bir şirkette genel müdürlük yapan Arkın'ın oğullarından Murat da dizilerde oyunculuk yapmaktadır. Bir dönem alkolizm tedavisi görmüş olan Arkın, alkol, uyuşturucu ve gençliğin sorunları konulu sayısız konferans vermiş, bunlarla ilgili teşekkür beratları ve onur ödülleri almıştır.
CÜNEYT ARKIN FİLMLERİ
1982 Dünyayı Kurtaran Adam
1976 Kara Murat
1971 Battal Gazi Destanı
1972 Kara Murat Fatih Sultan'ın Fermanı
1985 Mahkum
1986 Kavga
1975 Kılıç Aslan
1964 Gurbet Kuşları
1978 Baba Kartal
1977 Hakanlar Çarpışıyor
1977 İstasyon
1984 Ölüm Savaşçısı
1974 Kareteciler İstanbul'da
1984 Alev Alev
1972 Çöl Kartalı
1975 Dayı
1977 Yıkılmayan Adam
1969 Osmanlı Kartalı
2014 Panzehir
1976 Yarınsız Adam
1983 Vahşi Kan
1969 Malkoçoğlu Cem Sultan
1979 Vatandaş Rıza
1979 Kanun Gücü
1973 Vurgun
1982 Dört Yanım Cehennem
1976 Tek Başına
1978 Maden
1982 Ölümsüz
1979 Süpermenler
1973 Küçük Kovboy
1985 Kaçış
1984 Kartal Bey
1985 Kanun Adamı