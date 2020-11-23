23.11.2020 - 13:03 |
Cüneyt Arkın: Yanında huzur bulduğunuz insanlar servetinizdir
Türk sinemasının usta oyuncularından biri olan Cüneyt Arkın; torunları, gelinleri ve oğulları ile verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaştı.
Instagram hesabını aktif kullanan Yeşilçam'ın usta oyuncu Cüneyt Arkın, mutlu aile pozlarına bir yenisini daha ekledi.
Arkın, sosyal medya hesabından oğulları (Kaan Cüreklibatır, Murat Arkın),gelinleri (Aslı Cüreklibatır, Deniz Cüreklibatır) ve torunlarıyla mutluluk pozlarını "Yanında huzur bulduğunuz insanlar servetinizdir" notu ile yayınladı.
83 yaşındaki oyuncunun paylaşımı takipçilerinden yoğun ilgi gördü.