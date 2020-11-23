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Haberler Magazin Haberleri Cüneyt Arkın: Yanında huzur bulduğunuz insanlar servetinizdir
23.11.2020 - 13:03 |

Cüneyt Arkın: Yanında huzur bulduğunuz insanlar servetinizdir

Türk sinemasının usta oyuncularından biri olan Cüneyt Arkın; torunları, gelinleri ve oğulları ile verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaştı.

Cüneyt Arkın: Yanında huzur bulduğunuz insanlar servetinizdir
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Instagram hesabını aktif kullanan Yeşilçam'ın usta oyuncu Cüneyt Arkın, mutlu aile pozlarına bir yenisini daha ekledi.

Arkın, sosyal medya hesabından oğulları (Kaan Cüreklibatır, Murat Arkın),gelinleri (Aslı Cüreklibatır, Deniz Cüreklibatır) ve torunlarıyla mutluluk pozlarını "Yanında huzur bulduğunuz insanlar servetinizdir" notu ile yayınladı.

83 yaşındaki oyuncunun paylaşımı takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Cüneyt Arkın: Yanında huzur bulduğunuz insanlar servetinizdir

Seda Sayan ve Safiye Soyman filtresiz paylaşım yaptıSeda Sayan ve Safiye Soyman, koronavirüs salgını nedeniyle evde buluşmayı tercih etti. Soyman, çektiği son videoda filtre kullanmadığına arkadaşı Seda Sayan’ı bile ikna edemedi.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

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