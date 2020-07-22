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22.07.2020 - 11:05 |

Danilo Zanna eşi kim? MasterChef Türkiye Danilo Zanna kimdir?

MasterChef Türkiye'nin sevilen jürisi Danilo Zanna ile ilgili ayrıntılar merak ediliyor. Danilo Zanna, kimdir? Evli olan şef Danilo Zanna'nın Türk olan eşi de çok merak ediliyor. İşte Danilo Zanna'nın biyografisi ve merak edilenler...

Danilo Zanna eşi kim? MasterChef Türkiye Danilo Zanna kimdir?
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MasterChef Türkiye'nin sempatik jüri üyesi Danilo Zanna kimdir? Danilo Zanna kaç yaşında, eşini tanıyor muyuz? İşte Danilo Zanna'nın biyografisi.

DANİLO ZANNA KİMDİR?

İtalya 1982 doğumlu Zanna, aile restoranlarında çalışarak şeflik kariyerine başladı. İtalyda’da Gastronomi okudu. Türkiye’ye yerleşip kendi restoranını açtı. Çeşitli TV programlarında şeflik yapmaya başladı. Tematik bir kanalda kendi yemek programını hazırladı. İstanbul Culinary Enstitute’de İtalyan yemekleri workshopları hazırladı ve gastronomi öğrencilerine danışmalık yaptı.

Bir dönem yayınlanan 'Elin Oğlu' programında yer almıştır. İki sezondur MasterChef Türkiye'nin jürisindedir.

DANİLO ZANNA KİMİNLE EVLİ?

Danilo Zanna Tuğçe Demirbilek ile 2012 yılında evlenmiştir. Bir oğulları vardır.

Danilo Zanna eşi kim MasterChef Türkiye Danilo Zanna kimdir

22 Temmuz 2020 Magazin Haberleri BülteniGünün öne çıkan magazin haberlerini sizler için derledik.
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