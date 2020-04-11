Dans gösterisi damga vurdu! Survivor Aycan kimdir, ne iş yapıyor? Survivor Aycan Yanaç kaç yaşında,nereli?

Survivor, TV8 ekranlarında izleyicilerle buluşuyor. Survivor birleşme partisi büyük bir heyecanla bekleniyor. Merak edilen birleşme partisinden görüntüleri Acun Ilıcalı, Instagram hesabının hikaye bölümünde paylaştı. Ilıcalı'nın paylaşımında Aycan Yanaç ve Cemal Can Canseven'in dans ettikleri görüntüler de yer aldı.Peki Survivor Aycan kimdir, kaç yaşında?

SURVIVOR AYCAN KİMDİR?

21 Kasım 1998 yılında Almanya Nünberg'de doğan genç sporcu, futbola Nünberg ile başlamış ve daha sonra Köln’de devam etmiştir.

Türkiye kadın U-19 takımına kabul edilen Yanaç, ilk kez 4 Ağustos 2015'te Bosna-Hersek'e karşı UEFA Geliştirme Turnuvası maçında oynamıştır.

2016 UEFA 19 Yaş Altı Kadınlar Şampiyonası elemelerinin iki maçında yer alan Yanaç, 7 Nisan 2018'de Estonya ile dostluk maçında Türkiye kadın milli takımına ilk kez çağrılmıştır.

Ülkemizde A Milli Kadın Futbol Takımı'nda forma giyen sporcu, forvet mevkisinde oynamaktadır.

İşte Acun Ilıcalı'nın paylaştığı video...