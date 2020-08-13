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13.08.2020 - 12:40 |

Demet Akalın: Evrim'in annesine koltuk hediye ettim

Nişantaşı sokaklarında yürürken kameralara yakalanan Demet Akalın, ‘Survivor’ Evrim Keklik’le ilgili açıklamalar yaptı. Yarışma boyunca sosyal medyadan Evrim hakkında sert ifadeler kullanan Akalın, Evrim Keklik'in annesine birçok hediye aldığını söyledi.

Demet Akalın: Evrim'in annesine koltuk hediye ettim
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Sosyal medya hayatıyla sürekli magazin gündeminde kendine yer bulan sivri dilli şarkıcı Demet Akalın Nişantaşı’nda görüntülendi. 

'BİZİ YASİN BARIŞTIRDI'
Akalın, 'Survivor' yarışmacısı Evrim Keklik hakkında sorulan sorulara, “Yasin bizi barıştırdı. Ben Evrim'i zaten çok seviyordum. Hala da seviyorum. Kızmıştım ona. İnsan çok sevdiğine kızar ya” şeklinde cevap verdi. Ayrıca kendisinden sivri dilli diye bahsedilen Akalın, Evrim Keklik’in kendisinden daha sivri dilli olduğunu da belirtmeden geçmedi.

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EVRİM'İN ANNESİ KIZMIŞTI
'Survivor'da ödül oyununu kazanamayan Evrim Keklik, gözyaşlarına boğulmuştu. Sıkı bir ‘Survivor’ takipçisi olan Demet Akalın ise tepki göstermiş ve Evrim Keklik için "Gitmeyeceksin diye çok seviniyorum yemin ederim. İyi oldu sana. Ağla, ağla beter ol” demişti. Evrim'in annesi Fatoş Keklik bu sözlere çok kırılmış ve Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda "sizin de bir kızınız var" diyerek Akalın’a sitem etmişti.

Demet Akalın: Evrimin annesine koltuk hediye ettim

'ANNESİNE KOLTUK HEDİYE ETTİM'
Demet Akalın, yaşanan bu tatsız olaylardan sonra Fatoş Keklik’in gönlünü almayı başarmış. Ünlü şarkıcı,“Annesine hemen bir tane çay takımı, güzel koltuklar gönderdim. Gönül almayı çok iyi beceririm" diyerek espri yapmayı da ihmal etmedi.

Demet Akalın: Evrimin annesine koltuk hediye ettim

AKALIN'DAN EVRİM'E: SENDEN NEFRET ETMİŞTİK
Son olarak Evrim Keklik, Nisa’nın elenmesiyle ilgili dikkat çekici bir paylaşımda bulunmuştu. Hadise’nin bir şarkısı ile sürpriz eleme sonucunu değerlendiren ve durumdan memnuniyet duyduğunu gösteren Evrim şunları yazmıştı: “Hadise ne demiş ‘her şey burada bitti, toparlan gidiyorsun.” 

Yarışmayı başından beri yakından takip eden Demet Akalın ise Evrim’in bu paylaşımını Twitter hesabına taşıyarak, Nisa’ya olan desteğini elenmiş olsa da bir kez daha göstererek ve şu ifadeleri kullanmıştı: “Ayy sen şimdi dalga mı geçtin Nisa’yla! Seni sevip desteklemekten nasıl nefret ettik son bir ay bir bilsen! Nisa gönüllerin şampiyonu oldu ya sen?”

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