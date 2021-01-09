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09.01.2021 - 12:01 |

Demet Akalın yeni arabasıyla alışverişte

Annesi Şenay Akalın'a hediye ettiği araba ile gündeme gelen Demet Akalın, önceki gün İstinyePark AVM'de objektiflere takıldı.

Demet Akalın yeni arabasıyla alışverişte
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Star TV'de yayınlanan programı sonrası AVM'ye gelen Demet Akalın, alışveriş turu sonrası Markalar Sokağı'nda araç içerisinde görüntülendi.

Akalın, hafta içi annesi Şenay Akalın'a araba hediye etmiş, bunu da sosyal medya hesabından "Annem güle güle gez" notuyla paylaşmıştı. Alışveriş turuna o araçla gelen ünlü şarkıcının; araca Demet, Okan, Hira isimlerinin baş harflerinden oluşan 'DOH' şeklinde plaka taktırması dikkatlerden kaçmadı.

    9 Ocak 2021 Magazin Haberleri Bülteni9 Ocak 2021 Magazin Haberleri Bülteni
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    Cadde Yazarları

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